За наругу над мовою ініціюють кримінальну відповідальність

У фракції «БЮТ-Батьківщина» пропонують встановити кримінальну відпвідальність за наругу над державною мовою і мовами національних меншин України.

Відповідний проект Закону ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», внесений народним депутатом Юрієм ГНАТКЕВИЧЕМ, зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроектом передбачаєтся, що публічна наруга над державною мовою України карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами строком до 240 годин або виправними роботами на строк до двох років.