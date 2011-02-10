Світовий конгрес українців розкритикував законопроект про мови

Законопроект “Про мови в Україні” може послабити державну мову як ефективний засіб забезпечення суспільної єдності.

Про це йдеться у листі президента Світового конгресу українців (СКУ) Евгена ЧОЛІЯ Верховному комісару ОБСЄ у справах національних меншин Кнуту ВОЛЛЕНБЕКУ у зв’язку з його оцінкою законопроекту “Про мови в Україні”. Текст листа передано агентству УНІАН.

Е.ЧОЛІЙ зазначає, що законопроект передбачає впровадження системи, згідно з якою російська мова отримує надмірні переваги, зводить її «de facto до рівня офіційної мови на переважній більшості території України та зменшує стимули до використання державної мови».

“В освітній сфері положення, передбачені законопроектом “Про мови в Україні”, мали б негативний вплив на мотивацію дітей вивчати державну мову і тим самим невдало забезпечували б баланс між метою збереження і розвитку ідентичності і мови меншин, з одного боку, та піднесенням умінь з державної мови – з іншого. У сфері засобів масової інформації положення, передбачені законопроектом “Про мови в Україні”, можуть серйозно підірвати використання державної мови”, - йдеться у листі.

Президент СКУ заявляє, що поділяє багато коментарів Верховного комісара ОБСЄ, зокрема, щодо підтримки статусу української мови як єдиної державної мови України.

Е.ЧОЛІЙ наголошує, що державна мова “може бути ефективним засобом для забезпечення єдності”. “Тому підтримка державної мови відповідає легітимному державному інтересу. Крім того, знання державної мови є завжди корисним для осіб, які належать до національних меншин”, - додає він.

За словами президента СКУ, “немає жодної підстави для осіб, які належать до національних меншин, не передбачати потребу використання державної мови”. Він цитує Європейську хартію регіональних мов або мов меншин у частині того, що “охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх”.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК оприлюднив лист Верховного комісара ОБСЄ, надісланий голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ. Лист та висновки-додаток до нього, датовані 20 грудня 2010 року. За словами Б.ТАРАСЮКА, з листа випливає, що К.ВОЛЛЕНБЕК негативно оцінив внесений народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ законопроект про мови, що передбачає підвищення статусу російської мови в Україні.