У 2011 році вступити до ВНЗ буде легше, ніж коли б то не було і це пов`язано з різким зменшенням кількості випускників шкіл.

Як пише ІА «МОСТ-ДНЕПР», про це заявив ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доктор технічних наук, професор Олександр ПШИНЬКО.

«У 2011 році кількість випускників в Україні знизиться в порівнянні з 2010 роком з 395 тис. до 195 тис. чоловік. У зв`язку з цим нам доведеться скоротити набір і змінити навчальні плани. Думаю, що така ситуація призведе до зниження конкурсу на вступ на бюджетні місця з 6 чоловік на місце до 2 », - сказав О.ПШИНЬКО.

Як раніше повідомляв «МОСТ-ДНЕПР», на думку голови Ради ректорів Дніпропетровської області, ректора Національної металургійної академії України, доктора технічних наук, професор Олександра ВЕЛИЧКА, в 2011 році у абітурієнтів ймовірність вступу на бюджетні місця зростає в 2-3 рази.