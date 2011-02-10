Найскладніша ситуація з дитсадками в Києві, Тернополі і Харкові

Система дошкільних навчальних закладів України охоплює 63% дітей дошкільного віку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявила начальник відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Тамара Панасюк на прес-конференції в Києві.

«У багатьох країнах дошкільна освіта є первинною ланкою єдиної системи навчання та виховання. Україна також виходить на європейський та світовий рівень і тому настав час створення нової освітньої системи. На засіданні гуманітарної ради 22 серпня 2010 року Президент України Віктор Янукович поставив чітке завдання кардинально змінити ситуацію саме в дошкільній освіті, назвав її безперервним фундаментом освіти,” – зазначила Т. Панасюк.

За словами начальника відділу дошкільної освіти Головного управління освіти і науки КМДА Наталії Резенчук, на сьогодні найбільш гостро стоїть питання нестачі приміщень для дитсадків та місць для дітей у дитячих дошкільних закладах державної форми власності у Києві, Тернополі, Кам’янець–Подільському, Харкові і Ужгороді, де на 100 місць припадає 140-156 дітей.

«До початку вересня у Києві відкриються 4 новобудови, призначені для дитсадків, а також будуть звільнені приміщення, зайняті державними установами. Але вирішення цього питання потребує часу», – зазначила Н. Резенчук.

Освітяни також зауважили, що зараз розповсюджується досвід відкриття нелегальних приватних дитсадків, які не мають ліцензії.

“І в даному випадку батьки повинні бути обережні, адже беруть на себе відповідальність за якість надання освітніх послуг”, – наголосила Т. Панасюк.

На сьогодні в Україні працює 15508 дитсадків.