У Криму школярів закликали «стукати» на вчителів

Прокуратура Кіровського району Криму закликала учнів та випускників шкіл, а також їх батьків та опікунів повідомляти про факти поборів у навчальних закладах.

Як пише "Обком", в прокуратурі Кіровського району, встановлено, що в минулому році тільки на ремонт шкіл та придбання обладнання відділ освіти Кіровської районної державної адміністрації витратив понад 600 тис. грн. При цьому окремим навчальним закладам, якщо вірити документам, було виділено на ці цілі по 100-200 тис. грн.

У зв`язку з цим прокуратура закликала учнів та їх батьків повідомляти про «дійсномий порядок витрачання коштів на ремонти навчальних закладів Кіровського району та придбання обладнання». Зокрема, правоохоронці хочуть дізнатися про випадки оплати ремонту, придбання обладнання та витратних матеріалів у школах за власні кошти батьків, а також про факти їх особистої трудової безоплатної участі у ремонтних роботах. У заявах прокуратура просить приводити конкретні факти з вказівкою дат і сум.

"Правоохоронними органами району будуть вжиті вичерпні заходи до виявлення випадків нецільового використання бюджетних коштів, інших фінансових порушень, а також до усунення таких порушень та притягнення винних до встановленої законом відповідальності», - пообіцяли в прокуратурі Кіровського району Криму.