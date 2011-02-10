Студенти створили у Києві нарколабораторію

14:02, 10 лютого 2011
Освіта
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Один з них вчився на хіміка

Співробітники СБУ спільно з міліцією викрили і припинили незаконну діяльність зловмисників, які організували виробництво й реалізацію в м. Києві та Київській області психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у ході оперативних дій вилучено товар на суму понад півмільйона гривень - 1 кг амфетаміну, 2 кг аналогів психотропних речовин, а також понад 190 літрів прекурсорів і лабораторне обладнання для виготовлення психотропів.

9 лютого ц.р. у результаті спецоперації у Святошинському районі столиці затримано двох громадян України - жителів Київської області при спробі збуту чергової партії психотропних речовин.

Встановлено, що наприкінці 2010 року двоє 25-річних студентів (один з яких отримує освіту в галузі неорганічної хімії) створили підпільну лабораторію в орендованій квартирі на житловому масиві Борщагівка. Необхідне обладнання, реактиви і компоненти для виготовлення психотропних речовин молодики купували через мережу Інтернет та у комерційних структурах.

Готову продукцію вони збували за допомогою оголошень в мережі Інтернет, а також в нічних клубах, дискотеках та інших розважальних закладах.

Наразі слідчими Святошинського РУ ГУ МВС України проводяться заходи щодо притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності.

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