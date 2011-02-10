Ірак виявився найспритніший на лижах
12:36, 10 лютого 2011Освіта
0 0
У Сумах відбулися змагання серед студентів країн, де немає снігу
Більш як 80 студентів Сумського державного університету з арабських і африканських країн провели змагання з лижних гонок.
Як повідомили УНІАН у Центрі рекламний-освітньої діяльності СумДУ, більшість з цих студентів раніше ніколи не бачили снігу, і вперше встали на лижі.
З них сформували три команди: курди, збірна Африки та іракці. У змаганні перемогла команда Іраку. Вона ж отримала перемогу і у перетягуванні каната.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter