«НУ» не витримала - вимагає відставки Табачника

Партія «Наша Україна» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА та інших чиновників, відповідальних за порушення конституційного права українців на отримання освіти рідною мовою.

Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.

Також «Наша Україна» вимагає від Президента скасувати усі рішення місцевих органів влади щодо закриття україномовних шкіл.

У заяві наголошується, що порушення прав українців на отримання освіти рідною мовою має системний характер.

«Наша Україна» констатує, що за останній місяць місцева влада всупереч побажанню учителів, учнів та їхніх батьків ініціювала закриття шкіл з українською мовою навчання у Донецьку (СШ № 120 та 136), у Лисичанську (СШ № 3), у Красному Лучі (СШ № 15).

«Під приводом оптимізації мережі бюджетних установ, за потуранням з боку голів Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій Анатолія БЛИЗНЮКА і Володимира ПРИСТЮКА, місцеві чиновники заходилися закривати саме українські школи. Інакше як свідомою дискримінацією за національною ознакою подібні дії назвати важко», - йдеться в заяві.

Партія підкреслює, що закриття україномовних шкіл за наказами районних відділів освіти відбувається за мовчазної згоди міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА.

«Очевидно, такі дії є практичною реалізацією його політики обмеження використання української мови в освітній сфері. Адже в затвердженій міністром «Концепції мовної освіти в Україні» відсутнє визначення державної української мови як базової в системі освіти», - припускають у «Нашій Україні».

«Закриття шкіл є наступною ланкою в ланцюгу інших антиукраїнських діянь міністра ТАБАЧНИКА: скасування обов’язкових іспитів з української мови у вищих навчальних закладах, незадовільне забезпечення шкіл україномовними підручниками, переписування підручників з української історії», - підкреслюється у заяві.