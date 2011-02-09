Українських дітей оздоровили на 451 млн. грн.

У 2010 році з державного бюджету на оздоровлення і відпочинок дітей використано майже 451 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК під час парламентських слухань на тему: «Оздоровлення та відпочинок дітей і молоді».

Він зазначив, що це становить 96,2% із запланованого.

За його словами, рівень фінансування відпочинку за останні три роки з усіх джерел збільшився в 1,3 раза, а обсяги коштів з державного бюджету за останні 2 роки зросли в 2,8 раза.

Разом з тим він додав, що в 2010 році вартість путівок в дитячих оздоровчих закладах збільшилась на 13% і становила, за даними Держкомстату, 119 грн. за день.

Він підкреслив, що «очевидно, що механізм фінансування застарів і немає державного замовлення на послуги з оздоровлення та відпочинку, а кошти на місцевому рівні розпорошуються».

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що в минулому році було несвоєчасне проведення тендерів на закупівлю послуг і це було пов’язано із затримкою ухвалення бюджету. За його словами, також державне казначейство невчасно перераховувало кошти за надані оздоровчі послуги у зв’язку з чим Міністерство освіти і досі має «понад 15 млн. кредиторської заборгованості перед дитячими центрами «Артек» і «Молода гвардія»».