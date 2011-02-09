Українські школярі вивчатимуть "антиалкогольну грамоту"

У семи містах України розпочався експеримент з викладання у школах "антиалкогольної грамоти", пише "Газета по-українськи".

Якщо програма боротьби з алкоголізмом виявиться ефективною, її поширять на всю країну.

Проект було ініційовано у зв`язку зі значним збільшенням рівня вживання алкогольних напоїв серед українських школярів та студентів.

Про шкідливість спиртного дітям розповідатимуть, починаючи з 7-го класу. У рамках експерименту на курсі проводитимуть по 9 занять з дітьми та їхніми батьками.

"Ми не беремо елітарні чи проблемні школи, ми беремо усіх дітей", - запевнив директор НМЦ практичної психології і соціальної роботи Віталій ПАНОК.

Водночас вчителі у великий успіх нової програми не надто вірять. Педагоги впевнені, що нині діти про шкідливість хмільних напоїв знають більше, ніж усі попередні покоління, але при цьому хильнути не відмовляються навіть у школі.

Ініціатори шкільної протиалкогольної програми кажуть - що це не будуть звичайні факультативні балачки з важкими підлітками, викладатимуть за новою технологією.

"Ми далекі від того що 100% відмовлять на завжди, але відсотків 80 почнуть свідомо ставитися від алкоголю", - переконаний В.ПАНОК.

Як повідомлялося, вчені з Університету Монреаля в Канаді з`ясували, що підлітки вживають алкоголь і наркотики не тільки через емоційні проблеми, а й як протест.

Відзначимо, що підлітковий алкоголізм став національною проблемою для України. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, наша держава стала абсолютним лідером серед сорока країн Європи за кількістю підлітків у віці 11-15 років, які регулярно вживають алкоголь.

У цілому близько 40% українців у віці від 14 до 18 років вживають "градусні" напої, а щотижневе розпивання пива в Україні серед наймолодшої публіки за останні чотири роки виросло вдвічі. Міцні напої стрімко наздоганяють пиво за популярністю.

Нагадаємо, за даними Світового банку українці починають курити у 16 років, пиячити - у 18.