Експерти розкажуть про небезпеки нової концепції літературної освіти

На круглому столі у Києво-Могилянській академії

10 лютого у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбудеться круглий стіл «Небезпеки нової концепції літературної освіти», присвячений обговоренню затвердженої 26 січня 2011 року наказом міністра освіти, науки, молоді та спорту Дмитра Табачника «Концепції літературної освіти». Як повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА, до слова запрошені експерти-філологи Олександр Авраменко, Віра Агеєва, Тамара Кривутенко, Раїса Мовчан, Володимир Моренць, Володимир Панченко, Сергій Пригодій та ін. За результатами обговорення буде прийнято й оприлюднено експертний висновок. Засідання відбудеться о 15:00 по вулиці Г. Сковороди, 2 (корпус 1, кімната 301).

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