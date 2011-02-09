На Кіровоградщині директор школи отримував зарплату за сторожа

На Кіровоградщині прокуратурою Маловисківського району порушено кримінальну справу стосовно директора школи, який використовуючи пластикову картку, отримував зарплату фіктивного працівника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Керівник навчального закладу кілька років тому, зловживаючи службовим становищем, видав фіктивний наказ про призначення на посаду шкільного сторожа особи, яка насправді проживає в іншому районі області.

На підставі відомостей обліку робочого часу, складених та підписаних директором школи, централізованою бухгалтерією райвідділу освіти сторожу нараховувалась заробітна плата. В результаті злочинних дій директор школи, привласнив близько 30 тис. грн. бюджетних коштів.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.