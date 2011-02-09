У Києві відстоюють приміщення педуніверситету ім.Грінченка

Прокуратурою міста Києва опротестовано рішення Київської міської ради від 28 серпня 2008 року, яким приміщення за адресою вул. Березняківська, 4 а включено до переліку об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади столиці та підлягають приватизації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, під час прокурорської перевірки з’ясувалося, що дане приміщення у 2003 році було передано в оперативне управління Київському міському педагогічному університету ім. Б. Грінченка. “Відповідно до Статуту Університет є вищим навчальним закладом, заснованим на комунальній власності територіальної громади м. Києва, власником якого є Київрада від імені територіальної громади міста в особі її виконавчого органу (КМДА)”, - зазначили у прес-службі прокуратури.

Також наголосили, що рішення Київради щодо приватизації зазначеного приміщення суперечить вимогам Закону України „Про освіту”, оскільки об’єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.