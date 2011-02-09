Дніпропетровські вузи будуть шукати абітурієнтів у селах

Кількість випускників шкіл в Дніпропетровську в 2011 році буде нижчою, ніж у селах і малих містах, тому вузи почнуть активно запрошувати школярів з глибинки на навчання.

Як пише інтернет-ресурс “Мост-Днепр”, про це заявив голова Ради ректорів Дніпропетровської області, ректор Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор Олександр ВЕЛИЧКО на прес-конференції 8 лютого.

Він зазначив, що у зв`язку з демографічним спадом в 2011 році очікується різке скорочення кількості випускників середніх шкіл. При цьому демографічний спад по різних регіонах нерівномірний.

“Так, населення Дніпропетровська складає 30% населення області, але при цьому кількість випускників шкіл обласного центру складе 10% від загальнообласної кількості. У попередні роки 75% наших студентів були жителями Дніпропетровська. Враховуючи, що кількість випускників в нашому місті в 2011 році різко знизиться, наш вуз буде проводити роз`яснювальну роботу зі школярами сіл і малих міст, запрошуючи їх до нас на навчання », - сказав О.ВЕЛИЧКО.

Як раніше повідомляло агенство, в 2011 році кількість бюджетних місць у дніпропетровських вузах зменшиться у зв’язку з різким зменшенням кількості випускників шкіл.