Одна зі столичних шкіл під посиленим контролем СЕС та лікарів

Столична школа, де від менінгіту наприкінці січня ц.р. помер учень, перебуває під посиленим контролем сантітерно-епідеміологічної служби та лікарів.

Інших випадків захворювання на вказану інфекцію на сьогодні не зафіксовано.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з поисланням на Головне управління охорони здоров’я.

В управлінні зазначають, що 28 січня до відділення невідкладної допомоги дитячої поліклініки № 1 звернулась мама дитини, учня 2 класу, за медичною допомогою. Каретою невідкладної допомоги дитину було доставлено в центральну міську клінічну інфекційну лікарню у вкрай важкому стані. Відразу було поставлено діагноз «менінгококова інфекція, менінгокококцемія», дитина госпіталізована у реанімаційне відділення. Було застосовано увесь комплекс реанімаційних заходів, але стрімкий перебіг захворювання та вкрай важкий стан дитини призвели до смерті.

За даними санітарно-епідеміологічної служби Святошинського району після отримання інформації про випадок менінгококової інфекції, у школі були проведені протиепідемічні заходи. Районною санепідстанцією проведене бактеріологічне обстеження всіх дітей та працівників школи, а також членів родини, які спілкувались з хворою дитиною. Близьким сім’ї дитини та родичам дані направлення на бактеріологічне обстеження та огляд ЛОР-лікарем. На сьогодні ведеться спостереження за усіма групами осіб, яки знаходились у контакті з хворою дитиною, проводяться додаткові бактеріологічні обстеження. Учні школи знаходяться під постійним лікарським наглядом лікарів дитячої поліклініки, інформує КМДА

*** Менінгококова інфекція – не поширене захворювання, яке має низьку летальність. За минулий 2010 рік в Україні виявлено 40 випадків захворювання. В Києві у 2010 році зафіксовано 1 летальний випадок. Захворювання, як правило, починається гостро та раптово, з підвищення температури до 39 – 40 градусів. Для захворювання на менінгококову інфекцію характерні такі ознаки: блідість шкіряних покровів, головний біль, іноді – блювота. Через декілька годин з’являється характерне висипання на тілі – стегнах, гомілках, ступнях. Щоб уникнути негативних наслідків при цьому захворюванні необхідно терміново звернутися до лікаря.