Рішення про закриття шкіл у Донецьку приймуть у березні

Перший заступник Донецького міського голови Валентин ЛАКТІОНОВ заявив, що в березні цього року буде ухвалено рішення про закриття ряду шкіл міста Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

В.ЛАКТІОНОВ сказав, що рішення про оптимізацію шкільної мережі прийматимуться на сесіях районних рад міста, а потім це питання буде винесено на сесію Донецької міськради.

При цьому чиновник спростував інформацію про те, що донецька влада хоче таємно закрити навчальні заклади з метою подальшого продажу шкільних будівель.

«На сьогодні ще жодного рішення за жодною школою не ухвалене. Сьогодні вже є заявки про пікет щодо 136-ї школи. Втім «складу злочину» поки що немає, я вам скажу. Документа ніякого немає. Йде опрацьовування питання. Процес йтиме відкрито і прозоро», - сказав В.ЛАКТІОНОВ.

Він запевнив, що українські класи під час оптимізації не закриватимуться. «Якщо раптом буде ухвалено рішення про закриття тієї чи іншої школи, то обов`язково буде запропоновано аналогічний клас з такою самою мовою навчання. Аж до того, що весь клас буде переведено», - сказав заступник міського голови.

Щодо скорочення педагогічного штату шкіл В.ЛАКТІОНОВ відзначив: «У нас 32% педагогів – пенсіонери. І не просто пенсіонери, а глибокі пенсіонери. Тому проблем не буде з педагогічним складом».

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в прес-службі Донецької облдержадміністрації проінформували, що в області цього року планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл, або 2,5% від загальної кількості.

У повідомленні зазначалося, що закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання.

Загальна проектна потужність шкіл, намічених на закриття в 2011 році, становить 7182 учні, фактична наповнюваність - 2099 учнів. Таким чином, середня наповнюваність кожної з них - 30%.

Разом з тим, заступник голови Донецької обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Марія ОЛЕЙНИК заявила, що влада планує закрити й ті навчальні заклади, наповнюваність яких значно перевищує 30%. Крім того, за її даними, в регіоні намічено закрити в першу чергу українські школи.

Сьогодні в Донецьку о 17.00 почнеться мітинг-протест учнів і батьків загальноосвітньої школи з українською мовою навчання № 136 проти її ліквідації.