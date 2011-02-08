16 лютого у Комітеті ВР обговорять законопроект про вищу освіту

16 лютого відбудеться відкрите засідання Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти щодо законопроекту про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Житомирській області голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він наголосив, що закон про освіту «має бути законом не для міністерства, не для органів управління системою освіти і не для адміністрації вишів, а цей закон має бути для всіх учасників освітнього процесу».

В.ЛИТВИН підкреслив, що зміни до законодавства повинні вноситись «не наскоком, а це має бути всебічно продуманий і вивірений підхід». «Поспішати не потрібно», - додав він.

За словами голови ВР, у законопроекті має бути системний підхід. «А ми сьогодні боремося за те, кого назвати університетом, кого назвати академією, кого назвати коледжем. Не з того починаємо», - вважає він.

Як сказав В.ЛИТВИН, «тут запропонований не системний підхід, а просто форма замінила зміст».