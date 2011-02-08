Азаров просить Табачника серйозніше поставитися до реформ у вузах

Прем`єр Микола АЗАРОВ доручив Міносвіти проаналізувати законопроекти з реформування освіти, зареєстровані депутатами Верховної Ради, пише "Сегодня".

"Я хотів би, щоб ті проекти закону" Про освіту ", які подані народними депутатами на розгляд Ради, були детально проаналізовані Міністерством освіти", - зазначив він.

"Необхідно провести консультації як з керівництвом вищих шкіл, так і зі студентською громадськістю: максимально проаналізувати і узагальнити пропозиції, доповісти уряду про результати цієї роботи, і потім уряд прийме рішення", - сказав М.АЗАРОВ у ході зустрічі з міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

У свою чергу Д.ТАБАЧНИК заявив, що законопроект, розроблений Міносвіти, відповідає європейським зразкам. Він запевнив, що відповідний проект пройшов широке обговорення в 900 вузах, на нарадах ректорів, за участю органів студентського самоврядування.

"Ми отримали 3 500 поправок і пропозицій, які зараз опрацьовуються. В основних параметрах, я думаю, ми зможемо об`єднати всі проекти", - зазначив міністр. Він підкреслив, що головна мета змін до закону про освіту - дати максимальну свободу університетам щодо визначення навчальних програм, запрошення викладачів, використання власних коштів.

"Завдання уряду - провести реформу освіти таким чином, щоб підняти якість освіти, наблизити нашу систему освіти до кращих європейських зразків. Безумовно, все це повинно бути економічно обгрунтованим та мати перспективу в економіці знань. А під час підготовки законопроекту необхідно знайти розуміння як в студентському середовищі, так і у викладацькому ", - підкреслив М.АЗАРОВ. Він попросив Д.ТАБАЧНИКА поставитися до цього питання надзвичайно серйозно.

Нагадаємо, 31 січня близько 300 студентів пікетували Раду з вимогою не приймати нову редакцію закону “Про вищу освіту”. Заступник глави Адміністрації президента Ганна ГЕРМАН виключає схвалення президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закону про вищу освіту, проект якого зараз розробляється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, в разі якщо типи вузів будуть у ньому визначатися виходячи з кількості студентів у них. Міносвіти має намір завершити розробку законопроекту про вищу освіту до квітня.