В Києві пройде XIV міжнародна виставка навчальних закладів

16 лютого 2011 року об 11/00 у Київському Палаці дітей та юнацтва (м. Київ, вул. І. Мазепи, 13) відбудеться урочисте відкриття Чотирнадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011», повідомляє офіційний інтернет-портал Міністерства освіти і науки України.

На виставці буде представлено більше 500 навчальних закладів, обласних (міських) управлінь освіти, закладів післядипломної освіти, науково-методичних центрів, видавництв сучасних підручників, виробників технічних засобів навчання, інноваційних педагогічних технологій, міжнародних і наукових установ, підприємств, комерційних структур та видавництв, які співпрацюють з системою освіти, а також професійну пресу.

Організаторами виставки є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Київська торгово-промислова палата, виставкова фірма «Карше».

Виставка проводитиметься з 16 по 18 лютого 2011 року. Протягом трьох днів планується проведення семінарів, «круглих столів», майстер-класів та тренінгів, на яких викладачі-педагоги, учні, студенти, представники громадськості, різних державних органів та органів управління обговорюватимуть актуальні проблеми навчально-виховного процесу, шляхи модернізації освіти у глобалізованих умовах сучасного життя. За результатами проведення виставок у 2010 році семінари та тренінги відвідали більше 2 тисяч осіб (загальна кількість відвідувачів – понад 15 тисяч), що підтверджує популярність таких заходів серед освітян.

Серед постійних учасників виставки – навчальних закладів, видавництв, друкарень та приватних підприємств – організатори відзначають: Національну юридичну академію ім. Я. Мудрого, Національний авіаційний університет, Академію адвокатури України, Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая, ВНЗ «Університет економіки і права «Крок», Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київський міжнародний університет, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Національний університет «Львівська політехніка», «Українська академія друкарства», представництво «Пірсон Ед’юкейшен», Британську Раду в Україні, ТОВ «1–С», Інтерактивну мовну школу «Polyglot», фірму «ІТМ», ТОВ «Інгресс», «Інтел» та багато інших.

В рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011» традиційно буде проводитися Конкурс з номінацій. Переможці конкурсу будуть нагороджені Золотими, Срібними та Бронзовими медалями виставки. Кращі навчальні заклади будуть удостоєні Почесних звань.

Виставка «Сучасна освіта в Україні» вже багато років відома своїми творчими конкурсами для молоді. 17 лютого 2011 року вчетверте буде проводитися Конкурс концептуальних проектів зархітектури.

18 лютого 2011 року (з 11.00 до 15.00) буде проведено Одинадцятий національний Конкурс на кращу студентську роботу(малюнок академічної постановки) для студентів мистецьких та архітектурних вищих навчальних закладів.

Вже декілька років в рамках виставки проводиться Всеукраїнський конкурс «Intel -Еко Україна». На виставці «Сучасна освіта в Україні 2011» цей захід стане національним етапом 62-го міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів International Science and Engineering Fair (ISEF 2011).

В 2011 році вперше будуть проведені нові конкурси, які організовані з метою виявлення та представлення широкому колу громадськості творчої талановитої молоді та підтримки її на подальшому шляху розвитку та вдосконалення.

На підтримку обдарованої молоді для студентів музичних навчальних закладів в рамках виставки буде проводитись Перший музичний конкурс імені Івана Карабиця.

Акція визначення обдарованих випускників сільських шкіл спрямована на виявлення і підтримку обдарованої сільської молоді.

Протягом роботи виставки в двох залах буде працювати галерея, де представлятимуться студентські роботи, досягнення вищих навчальних закладів. Фотографії, креслення, макети, скульптури, графіка та інші експонати, що будуть виставлені у експозиційних залах, будуть цікаві не тільки професіоналам в цих галузях, а й широкому колу відвідувачів.

Виставка спрямована на залучення суспільного інтересу до освіти, представлення досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору; надання молоді інформації про можливості отримання професійної освіти в Україні.