У школах Києва замінять застаріле медобладнання

У 2011-2015 роках у освітній галузі столиці виконуватиметься проект «Освіта Києва. 2011-2015 роки», в рамках якого передбачена реалізація підпрограми «Здоров’я через освіту». Складовими цієї підпрограми стали напрями: «До здоров’я через дошкілля»; «Виховання свідомого здоров’я»; «Школа здоров`я».

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на начальника Головного управління освіти і науки Віру ГОРЮНОВУ.

За її словами, програмою «Освіта Києва. 2011-2015 роки» передбачено, зокрема, планову та поступову заміну застарілого медичного обладнання у освітніх закладах міста.

В.ГОРЮНОВА поінформувала, що станом на сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонують: 310 кабінетів лікаря з приймальнею; 213 процедурних кабінет для проведення щеплень; 20 фізіотерапевтичних кабінетів; 120 стоматологічних кабінетів.

У 26 школах-інтернатах та дитячих будинках функціонують 29 процедурних кабінетів та кабінетів для проведення щеплень, 31 фізіотерапевтичний, 13 стоматологічних та 43 інших спеціальних кабінетів (кабінети ЛФК, аромотерапії, гідротерапії, офтомологічні та інші).

Разом з тим, за словами начальника Головного управління освіти і науки, медичне обладнання таких кабінетів здебільшого застаріле та потребує заміни. Лише у 5 % навчальних установ є сучасні медичні кабінети.

Медичне обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюють медичні працівники (лікарі, медичні сестри), які є працівниками лікувально-профілактичних закладів. За даними районних управлінь освіти, не всі загальноосвітні навчальні заклади укомплектовані медичними працівниками. У 2010-2011 навчальному році загальноосвітні навчальні заклади забезпечені медичними сестрами на 87 %, а лікарями на 80%. Найкраща ситуація із укомплектованістю навчальних закладів медиками в Оболонському та Деснянському районах. Школи Подільського та Святошинського районів повністю укомплектовані лікарями.

Найгірша ситуація з цього питання склалась у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському районах, де школи працюють без належного медичного супроводу. Разом з тим, один лікар обслуговує 3-4 школи і буває лише один-два рази на тиждень у навчальному закладі. Режим роботи медичних сестер не завжди забезпечує медичний догляд за учнями протягом усього терміну перебування їх у школі, це пов’язано із застарілими діючими нормативами, які потребують невідкладного перегляду (на кожні 2 тис. 500 учнів повинна бути 1 посада лікаря і на кожні 700 учнів 1 посада медичної сестри).

Між іншим В.ГОРЮНОВА нагадала, що у 2010 році Київською міською радою прийнято рішення про затвердження Міської цільової програми «Ранкова гімнастика» для школярів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Завдяки цьому сьогодні проведення ранкової гімнастики стає доброю традицією у загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Також керівник управління повідомила, що у 23 загальноосвітніх навчальних закладах 7-ми районів міста (Дарницький, Деснянський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом`янський) функціонують шкільні басейни, у яких учні мають можливість підтримувати та покращувати своє здоров’я. У двох районах міста (Шевченківський, Оболонський) розпочато програму реконструкції шкільних стадіонів.