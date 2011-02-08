В Україні триває конкурс соціальної реклами “Я хочу жити саме так!”

З 1 січня по 27 травня в Україні проходить конкурс соціальної реклами серед молоді “Я хочу жити саме так!”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила PR-менеджер конкурсу Людмила ЦИГАНОК.

Вона поінформувала, що організаторами конкурсу є видавничий дім «Медіа-Про» і редакція журналу «Довідник кадровика».

Підтримку у проведенні конкурсу надали профільні міністерства та Київська міськдержадміністрація.

За словами Л.ЦИГАНОК, організатори очікують широкого, глобального соціального дослідження гострих суспільних проблем.

“Конкурс покликаний дати можливість розвинути таланти молоді, яка, можливо, живе у найвіддаленіших куточках України, але бачить всі негаразди у суспільстві і може про це сказати за допомогою соціальної реклами”, - додала PR-менеджер конкурсу.

Заявки на участь у конкурсі прийматимуться до 20 травня. Роботи будуть виставлятися на сайті: www.kadrovik.ua

Як пояснила Л.ЦИГАНОК, участь у конкурсі можуть взяти представники молоді віком від 15 дои 35 років. Робота – макет соціального плаката – має подаватися у паперовому вигляді довільного формату (малюнок, фотографія або колаж із підписом, який має нести інформаційний та життєстверджуючий характер) та в електронному вигляді на CD-диску.

Другий етап конкурсу пройде 21-27 травня, коли експертна комісія із представників організаторів конкурсу, міністерств та партнерів конкурсу проводитиме оцінку робіт.

Комісія визначить призерів у п’яти номінаціях: “Моя сім’я - моє богатство”; “Розумне суспільство проти насильства”; “Українці – нація здорових людей”; “Гарна освіта сьогодні - справжній професіонал завтра” та “Чиста планета починається із кожного з нас”.

21-27 травня проводитиметься он-лайн-голосування для визначення переможця у номінації “Глядацькі симпатії”.

Підбиття підсумків за результатами Інтернет-голосування (окрема номінація) і робота експертної комісії триватимуть до 1 червня.

Учасники конкурсу, чиї роботи переможуть у кожній із номінованих тем (перші місця), отримають грошові премії в розмірі 8 тис. грн. від компанії, яка є призовим партнером конкурсу, а учасники, які займуть другі і треті місця, а також переможці Інтернет-голосування у кожній із п’яти тем – подарунки.

Як повідомила головний редактор журналу “Довідник кадровика” Ярослава ПАНЬКІВ, “художня робота має бути виконана професійно. Хоча якщо вона буде виконана у якомусь такому малярському примітивізмі, ця робота також буде розглядатися журі і буде оцінюватися, бо велике значення має креативність, тема, яку розглядає автор, глибина подачі, багатошаровість думки, яку виконавець вкладає у свою роботу, емоційна глибина всієї роботи”.

За її словами, передбачено, що роботи, які візьмуть участь у конкурсі, будуть презентовані на біг-бордах та сіті-лайтах у різних містах України.

“У нас є уже певні домовленості зі спонсорами, які допоможуть реалізувати частину усіх цих робіт, оприлюднити у якихось бізнесових проектах”, - зазначила Я.ПАНЬКІВ.

Роботи планується також виставити на спеціально організованій виставці.

“Тобто ми усіма силами намагаємося допомогти учасникам конкурсу реалізувати себе й отримати не тільки моральне задоволення, а ще й якесь матеріальне”, - додала Я.ПАНЬКІВ.