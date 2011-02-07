Університети України не потрапили до першої тисячі кращих вишів світу

У рейтингу «Webometrics» університетів світу кращий результат серед українських вузів показав Львівський національний університет ім. Івана Франка, який зайняв 1443 позицію, повідомляють “Комментарии:”.

За даними видання, перші 10 місць у рейтингу «Webometrics», оприлюдненому в січні 2011 року, займають американські університети. Очолює його Массачусетський технологічний університет, друге і третє місця займають Гарвард і Стенфорд.

Найвище місце серед українських університетів, які потрапили до рейтингу, у Львівського національного університету. На 1576-ій позиції розмістився Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, на 1608-ій - Національний університет «Києво-Могилянська академія». Донецький національний технічний університет посів 1634-е місце, а на 1745-ий рядку опинився Харківський національний університет імені Каразіна.

Рейтинг університетів світу «Webometrics» вважається одним з найавторитетніших в світі. Він складається дослідницькою групою Cybermetrics Lab, що є частиною найбільшої дослідницької групи CSIC при іспанському міністерстві освіти,відзначає видання.

«Webometrics» аналізує не освітню діяльність університетів у цілому, а представлення вишу в Інтернеті. З 2004 року двічі на рік здійснюється ранжування присутності в мережі вузів всього світу. У даний момент аналізується близько 13 тис. освітніх установ з майже 18 тис вишів, включених до Світової базу вищої освіти (WHED).