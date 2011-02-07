Госпіталізованих після Манту підлітків сьогодні випишуть додому
16:12, 07 лютого 2011Освіта
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Причини такої реакції на пробу встановлюються
Госпіталізовані після проби Манту підлітки із смт Симеїз (Велика Ялта, Крим) сьогодні будуть виписані з лікарні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.
«Інформація про причини такої реакції на пробу Манту буде визначена після отримання результатів дослідження», - уточнили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, 4 лютого працівники Ялтинського міського відділу охорони здоров`я проводили планову перевірку на реакцію Манту в школі в Симеїзі у 35 підлітків віком 13-14 років.
Після вакцинації шести дівчаткам 1997-98 р.н. стало зле (загальна слабкість організму, блідість шкірних покривів). Вони були доставлені в Ялтинську міську дитячу лікарню.
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