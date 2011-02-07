Госпіталізованих після Манту підлітків сьогодні випишуть додому

Госпіталізовані після проби Манту підлітки із смт Симеїз (Велика Ялта, Крим) сьогодні будуть виписані з лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

«Інформація про причини такої реакції на пробу Манту буде визначена після отримання результатів дослідження», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого працівники Ялтинського міського відділу охорони здоров`я проводили планову перевірку на реакцію Манту в школі в Симеїзі у 35 підлітків віком 13-14 років.

Після вакцинації шести дівчаткам 1997-98 р.н. стало зле (загальна слабкість організму, блідість шкірних покривів). Вони були доставлені в Ялтинську міську дитячу лікарню.