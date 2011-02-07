Київ відновлює муніципальні надбавки освітянам

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ повідомив, що з бюджету міста вирішено виділити 70 млн. грн. для відновлення виплат муніципальних надбавок освітянам і медикам цього року на період до 1 вересня. Відповідним управлінням КМДА запропоновано віднайти шляхи фінансування муніципальних надбавок до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час апаратної наради із заступниками голови КМДА, керівниками структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці.

“Трапилось так, і в цьому я бачу, перш за все, безумовно, те, що ми у дуже стислі терміни готували проект бюджету, але, в принципі, це недопустимо, коли ні управління фінансів, ні управління освіти актуальність цієї проблеми, ніхто з вас до мене не довів”, - наголосив О.ПОПОВ, звертаючись до керівників відповідних управлінь.

За словами голови КМДА, він до останнього часу вважав, що збільшення фінансування відповідних галузей більш як на 4% забезпечить вирішення проблем, у тому числі з додатковими надбавками.

“Розібравшись, я тепер можу констатувати факт, що, дійсно, сьогодні деякі категорії отримали менше фінансування, ніж це було в минулому році... Тому ми прийняли рішення і будемо його виконувати – ми збільшуємо фінансування на 70 млн. грн. освіті і частково охороні здоров’я і вирішуємо це питання до 1 вересня”, - запевнив О.ПОПОВ.

Питання подальшого фінансування виплат надбавок не обговорювалось.

Голова КМДА доручив Головному управлінню фінансів, ГУ охорони здоров’я і ГУ освіти запропонувати механізм або залучення, або перерозподілу коштів, щоб забезпечити у повному обсязі фінансуваня цих видатків до кінця цього року.