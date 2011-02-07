Молодь проти неконтрольованого збільшення плати за навчання

Від ідеї щорічного неконтрольованого збільшення плати за навчання необхідно відмовитись та зберегти норму діючого Закону України „Про вищу освіту” щодо прийняття на перший курс за державним замовленням не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів, які вступили. Про це заявили УНІАН у громадській ініціативі «Студентський захист».

Молодь зазначає, що реальна автономія вищим навчальним закладам необхідна як засіб поліпшення якості вищої освіти, запровадження змагальності та відповідальності за результати роботи.

«Вищі навчальні закладам необхідно надати право самостійно розпоряджатися коштами спеціального фонду для статутних цілей без проведення тендерів за спеціальною процедурою та право самостійно визначати штатні розписи», – зауважує координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

За словами А. Черниха, також слід надати право національним вузам самостійно визначати співвідношення аудиторного та неаудиторного навантаження у навчальних планах студентів, право самостійно визначати кадрову політику і зафіксувати обов’язковість погодження усіх управлінських рішень Міністерством освіти і науки, молоді та спорту зі Спілкою ректорів.

«Студенти вищих навчальних закладів повинні мати чітку визначеність щодо плати за весь період навчання, і не можна допустити такого, що студент із незаможної родини буде платити більше, ніж студент, батьки якого можуть відразу заплатити за весь період навчання», – підкреслює координатор “Студентського захисту”.

Молодь зазначає, що укрупнення вузів необхідне, але на за критерієм кількості студентів і не шляхом скорочення викладачів.

«Необхідно також визначити невід’ємний характер ЗНО як основної умови вступу до вузу та встановити повну незалежність на законодавчому рівні УЦОЯО від профільного Міністерства», – наголосив А. Черних.