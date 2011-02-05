У Красному Лучі закривають українську школу

У місті Красний Луч прийняли указ про закриття україномовної школи – СШ № 15. Про це «Луганск.Комментарии» повідомила прес-служба ініціативної групи на захист середньої школи № 15.

За інформацією групи, це єдина в місті україномовна школа.

У рішенні № 20 від 28.12.2010 депутати Краснолуцької міської ради мотивують закриття школи браком фінансування.

Закриття школи викликало незадоволення батьків, учнів та вчителів. Однак на офіційні звернення прокурору м. Красний Луч відповіді не послідувало. Міський голова Філіпова і депутатський корпус міськради «ніяк не реагують на численні звернення громадян».

«Батьківська громадськість, дізнавшись про це, створила групу підтримки, яка зібрала більше тисячі підписів на захист єдиної україномовної школи в місті Красний Луч. Також були офіційні звернення до депутатів Луганської обласної ради, Президента України В. Януковича, але допомоги так і не послідувало», – зазначили в прес-службі ініціативної групи.

При цьому, за словами батьків школярів, заклад цілком придатний для навчального процесу. У СШ № 15 є сучасний комп’ютерний клас, школа мистецтв та музей бойової слави афганців. Також школа повністю укомплектована навчальним обладнанням.

Як заявив член ініціативної групи на захист СШ № 15 м. Красний Луч, представник Луганської обласної організації «Студентське братство» Іван Жеведь, школа обладнана всім необхідним.

Нещодавно там зробили автономне опалення, завезли новітні комп’ютери. Кабінет фізики, біології та хімії повністю облаштовані.

«Мені незрозуміла позиція влади – закрити школу в центрі мікрорайону. Школа пережила важкі часи, і коли все налагодилося, в школі з’явилося газова котельня, сучасний комп’ютерний клас, її вирішили закрити. Думку батьків взагалі ніхто не враховував. Адже перехід в іншу школу – це великий психологічний стрес для дітей, особливо початкових класів», – підкреслив Іван Жеведь, колишній учень СШ № 15.

В ініціативній групі продовжують відстоювати свої права і готові оголосити голодування, якщо рішення про закриття школи не буде переглянуто.

Як повідомлялося, в місті Лисичанськ також розглядається питання про закриття україномовної школи.

ZIK