Табачник каже, що не має наміру добиватися відставки Герман

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК не має наміру добиватися відставки заступника глави Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Я не добиватимуся нічиєї відставки, оскільки це не входить в мою компетенцію, в повноваження. Тих чиновників міністерства, які погано працюють, у мене достатньо повноважень, щоб відправити у відставку. Тих, хто працює в інших відомствах і підпорядкований іншим начальникам – вони є сферою опіки і сферою досягнень або проблем їх власних начальників», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

У той же час він спростував припущення журналістів про те, що зареєстрований народним депутатом від Партії регіонів Юрієм МІРОШНИЧЕНКОМ ще один законопроект про вищу освіту свідчить про розкол у партії з цього питання.

«Я думаю, що ніякого розколу не існує - звичайна законодавча практика цивілізованої країни. З будь-якого суспільно важливого питання у Верховній Раді, зазвичай, реєструється кілька проектів. Мені здається, що поява кількох проектів законів про зміни в закон про вищу освіту свідчить про те, що ця проблема назріла», - підкреслив міністр.