У ВР ініціюють парламентські слухання щодо проекту "Про вищу освіту"

Для зняття надмірної політизації навколо законопроекту "Про вищу освіту" його автори ініціюватимуть проведення у Верховній Раді парламентських слухань щодо даного питання.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови комітету ВР з питань освіти та науки Максим ЛУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН в прес-службі фракції Партії регіонів.

"Ситуація та питання загалом надмірно політизовані на сьогодні. Тому для того, аби отримати об’єктивну інформацію та аналіз по цьому питанню будуть проведені парламентські слухання», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ. Він висловив сподівання, що відповідні парламентські слухання дадуть повну та конкретну картину того, що нині відбувається в сфері вищої освіти та дасть змогу мати пакет додаткових пропозицій від освітян щодо реформування цієї сфери. «Ми маємо отримати додаткові пропозиції представників як державних та приватних ВУЗів, так і студентів з викладачами. До цього питання потрібно підійти дуже правильно та зважено», - сказав він.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань освіти та науки назвав позитивом, що питання справжнього реформування вищої освіти розблоковане та згодом матиме конкретний результат у вигляді ухваленого закону та комплексу заходів. М.ЛУЦЬКИЙ зазначив, що дані парламентські слухання відбудуться протягом лютого-березня. Він також додав, що найближчим часом у ВР буде зареєстрований відповідний проект постанови з конкретною датою. «Ці парламентські слухання мають бути першочерговими. Я розумію, що на сьогодні вибрана квота на півроку вперед по проведенню парламентських слухань, але враховуючи важливість цього законопроекту «Про вищу освіту», я думаю, всі політичні сили мають прийти до того, що це має бути пріоритетом», - додав М.ЛУЦЬКИЙ. Перший заступник голови комітету ВР з питань освіти також зауважив, що законопроект «Про вищу освіту» буде ухвалюватися після проведення парламентських слухань.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня одним із ключових питань Погоджувальної ради депутатських фракції Верховної Ради стало обговорення законопроектів № 7486 та 7486-1 про вищу освіту. Причиною обговорення стало збурення студентів, які від імені всього студентства під Верховною Радою вимагали зняти з розгляду цей законопроект, доки не будуть проведені перемови влади зі студентськими та молодіжними організаціями у форматі парламентських слухань. Законопроект №7486-1, окрім інших своїх недоліків, дозволить Міністерству освіти, науки, молоді та спорту України, адміністраціям вищих навчальних закладів за їх бажанням в будь-який момент необмежено та неконтрольовано збільшувати розмір плати за навчання.

На Погоджувальній раді ухвалено рішення провести відкрите засідання Комітету з питань науки і освіти за участі громадськості і обговорити усі законопроекти про вищу освіту.