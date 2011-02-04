Студенти протестували проти підняття плати за гуртожиток

Кількасот студентів Тернопільського національного технічного університету перед парами четвертого лютого вийшли на мітинг до центрального корпусу вишу, виступаючи проти підняття цін в гуртожитку. Про це пише "Газета по-українськи".

За словами мітингувальників, адміністрація закладу “заднім числом” підняла оплату за проживання в гуртожитках, для студентів які навчаються за державним замовленням.

“Влітку минулого року ми підписали договір на рік вперед. Заплатили 1200 гривень. Платимо за всі 12 місяців, навіть за літні, коли тут не живемо. Два дні тому по гуртожитках розвісили оголошення, що ще по тисячі маємо доплатити”, — розповіла студентка Марія Солтис.

Керівництво університету стверджує, що підняти ціну за проживання для “державників” їх змушує контрольно-ревізійне управління. Раніше ті, хто вчився за держзамовленням, платили за гуртожиток менше, аніж ті хто на платній основі. Однак представники КРУ кваліфікували такий стан речей як порушення.

“Ми їздили в міністерство освіти, думали якось врегулювати це питання. Але врешті позитивного результату не добилися, змушені підняти ціну для студентів, інакше вуз покарають за невиконання акту ревізії”, — сказав проректор університету Степан Дячук.

Тернопільський національний технічний університет – один з найбільших ВНЗ у Тернополі. В трьох його гуртожитках проживають близько двох тисяч студентів.