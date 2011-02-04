Луцький пообіцяв відкликати законопроект «Про вищу освіту»

Народний депутат від фракції «Партії Регіонів», співатор законопроекту «Про вищу освіту» Максим ЛУЦЬКИЙ пообіцяв відкликати поданий до Верховної ради напрацьований документ.

Про це М.ЛУЦЬКИЙ заявив в ефірі “Радіо “Ера” вчора.

“Ми відкличемо цей законопроект для того, щоб можна було зробити конкретні зміни, а потім внесемо його по новій. Вже після того, як ми знайдемо спільну точку зору”, - сказав він.

На запитання ведучої ефіру, коли саме законопроект буде відкликаний, М.ЛУЦЬКИЙ відповів: “На цьому тижні”.

Депутат закликав всіх представників студенства, освітян та громадськості до констурктивної роботи над новим законопроектом. “Це має бути конструктив. І якщо чогось не можна зробити, то студенти повинні самі пояснити своїм колегам, що так треба”, - зазначив М.ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, новий законопроект про реформування системи вищої освіти “не буде абсолютно новим, в основі буде цей же законопроект з урахуванням тих конфліктних питань, які на сьогоднішній день ми маємо вирішити”.

Як повідомляв УНІАН, днями по багатьох містах України пройшла хвиля протестів студенства та громадськості проти прийняття законопроекту “Про вищу освіту”.

Студентські організації заявляли, що новий законопроект «Про вищу освіту» унеможливлює чесний вступ до ВНЗ та знищує право на безкоштовну освіту в Україні. Згідно з законопроектом, плата за навчання для студентів-контрактників може збільшуватись щороку.

Законопроект, як стверджують активісти, відмовляє студентському самоврядуванню в отриманні фінансування в обсязі 0,5% від спеціального фонду вишів, як це передбачалося попереднім законопроектом.