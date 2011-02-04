У парламенті виступили проти закриття україномовних шкіл

Політична партія «Наша Україна» засуджує і висловлює категоричну незгоду з планами та рішеннями місцевих рад про закриття україномовних шкіл в Луганській та Донецькій областях.

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій сьогодні народним депутатом, заступником голови політради «Нашої України» Андрієм ПАРУБІЄМ з трибуни Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба партії, А.ПАРУБІЙ повідомив, що такі факти мали місце в місті Красний Луч Луганської області, в Лисичанську Донецької області, а також в одному з районів Донецька.

«Наша Україна» наголошує, що такі дії місцевої влади антиконституційні та свідомо спрямовані на порушення національних прав українців.

«Це особливо цинічно, враховуючи, що конституційні права українців на отримання освіти українською мовою в Донецькому та Луганському регіонах, де українці становлять більшість населення, є однозначно обмеженими. Наприклад, в Донецьку з 150 шкіл навчання повністю українською мовою ведеться тільки у 18», - йдеться у заяві.

Народний депутат відзначив, що найбільшу тривогу викликає ситуація в Красному Лучі Луганської області, де міська рада 28 грудня 2010 року прийняла рішення про закриття єдиної україномовної середньої школи № 15 в місті через недостатнє фінансування.

«Міський голова та депутати проігнорували звернення батьків, учнів та вчителів не ліквідовувати школу. Немає відповіді на офіційне звернення батьків до прокурора міста Красний Луч. Понад тисячу жителів Красного Луча поставили підписи на захист єдиної україномовної школи в місті. Офіційні звернення на захист школи були адресовані до Луганської обласної ради та Президента України, але ці звернення також залишаються без відповіді», - розповів А.ПАРУБІЙ.

У заяві також йдеться, що згідно із заявами батьків, україномовна школа №15 в Красному Лучі, яку вирішила ліквідувати міська рада, цілком відповідає вимогам навчального процесу: в ній знаходиться сучасний комп’ютерний клас і навчальне обладнання, школа мистецтв, музей бойової слави афганців, хороший спортзал та два басейни.

За інформацією з неофіційних джерел, розповів А.ПАРУБІЙ, реальною причиною закриття школи стало бажання одного з місцевих депутатів створити в приміщенні, в якому знаходиться школа, приватний фітнес-центр.

«Наша Україна» у заяві вимагає від президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА скасувати усі рішення місцевих чиновників про закриття україномовних шкіл в Донецькому, Луганському та інших регіонах країни, де кількість україномовних навчальних закладів і так є незначною і не задовольняє реальних потреб українців.

Також партія вимагає звільнення керівника міського управління освіти Красного Луча та інших чиновників міністерства освіти на регіональному та державному рівні, які відповідальні за ці антиконституційні рішення про закриття україномовних шкіл.

“Наша Україна” закликала всю українську громадськість та політичні сили країни підтримати вищезгадані вимоги та стати разом в цих конкретних справах.