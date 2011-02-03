Студентів хвилює психічний стан Табачника

Реакція міністра освіти на студентські виступи 31 січня примушує нас не на жарт хвилюватися за стан його психіки. Із заяви Дмитра Табачника випливає, ніби протестуючими студентами керує таємнича “закуліса”. Про це йдеться у листі незалежної студентської профспілки “Пряма дія”, надісланому УНІАН.

Нагадаємо, коментуючи студентські протести, Дмитро Табачник заявив: «Якщо з 900 вишів протестують студенти лише одного, то для мене це все зрозуміло, це ілюстрація казки про танцюриста, якому три роки заважав Вакарчук, а зараз заважає Табачник. Якщо говорити вже зовсім відверто, то причину потрібно шукати в самих собі. А якщо молодь обманюють, накручують і розповідають байки, то за це мають нести відповідальність ті, хто обманює».

У "Прямій дії" припускають, що урядовець натякає на масову участь студентів Могилянки. "Але ж не треба видавати бажане за дійсне, - наголошують там. - На протест вийшли також десятки людей з Університету ім. Шевченка, КПІ, НАУ, педуніверситету ім. Драгоманова та багатьох іншх вишів. Їх не менше турбує комерціалізація освіти".

Студенти також запитують: "А як міністр може пояснити акції ще у шістьох містах? Можливо, це теж студенти Могилянки, які спеціально роз`їхались по країні, аби створити ілюзію масовості протесту? Така версія має право на існування, але, боїмось, крім самого міністра в неї ніхто не повірить".

Крім того, вони додають, що на акцію вийшли школярі та їхні батьки: "Вже хто-хто, а ці люди не мають жодного відношення до Києво-Могилянської Академії. Що Табачник скаже про це? Їх теж вивело керівництво вишу?".

Студенти упевнені, слова міністра "попахують" теорією змови. Мовляв, Табачник ладен переконувати всіх у “проплаченості” протесту, у корпоративній мотивації - у будь-чому крім добровільної боротьби за власні права.

"Пане міністр освіти, ви мали б знати про те, що конспірологія - це антинауково", - попереджають у профспілці.

Молодь також запевняє: "Організатори мітингу не володіють гіпнозом - вони не здатні “накрутити” студентів чи змусити повірити в байки. Щоб долучитися до протестів, достатньо не лінуватись читати. Бо злочинність нового закону “Про вищу освіту” та скорочення держзамовлення на 42% очевидна всім, хто бодай трохи цікавився цією темою".

Нагадаємо, 31 січня студенти Києва, Донецька, Запоріжжя, Одеси, Хмельницького, Житомира та Харкова вийшли на вулиці, вимагаючи зняття з реєстрації законопроекту “Про вищу освіту”, відміни скорочення держзамовлення на 42%, припинення комерціалізації освіти, підвищення стипендії до рівня прожиткового мінімуму і впровадження автономії в українських вишах.

У результаті масових акцій, депутати були змушені відкласти розгляд законопроекту “Про вищу освіту”.

Організаторами київської акції протесту виступили Незалежна студентська профспілка “Пряма дія”, Громадянський рух “Відсіч”, ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив”, Студколегія та Спудейське братство НаУКМА.