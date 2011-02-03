Депутати зацікавились становищем молоді в Україні

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: “Молодь за здоровий спосіб життя”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 332 із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою доручається Кабінету міністрів України до 1 листопада 2011 року проінформувати Верховну Раду про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: “Молодь за здоровий спосіб життя”.

Також ВР рекомендує Раді національної безпеки і оборони України розглянути на засіданні питання про стан формування здорового способу життя молоді в Україні.

Крім того, народні депутати рекомендують Кабінету міністрів розробити та затвердити Державну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки; розробити та внести на розгляд Верховної Ради Закон України “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму патріотичного виховання населення”; а при підготовці проекту закону про державний бюджет України на відповідний рік передбачати окремим рядком видатки на пільгове довгострокове державне кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян, які хочуть побудувати (реконструювати), придбати житло, та на реалізацію програми часткової компенсації відсоткової ставки комерційних банків молодим сім’ям; на фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом.

Крім того, уряду рекомендовано створити Державний реєстр закладів та установ, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, передбачити у проекті держбюджету на 2012 та наступні роки субвенції для створення та облаштування центрів ресоціалізації наркозалежної молоді в кожному регіоні, а також вивчити питання щодо реорганізації Українського центру спортивної медицини Міністерства охорони здоров’я України у Всеукраїнський науково-практичний центр спортивної медицини шляхом приєднання до нього Київського центру спортивної медицини.

Як повідомляв УНІАН, парламентські слухання про становище молоді в Україні на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя» відбулись 3 листопада 2010 року.