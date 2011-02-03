СБУ затримала посадовця вишу Дніпропетровська

13:27, 03 лютого 2011
Освіта
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За академзаборгованість вимагав 900 грн.

У ході протидії проявам корупції у сфері освіти СБ України у Дніпропетровській області за сприяння керівництва вищого навчального закладу викрито схему вимагання та отримання хабарів, розроблену та впроваджену посадовою особою одного з вищих державних навчальних закладів Дніпропетровська.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За даними відомтсва, 1 лютого ц.р. співробітники СБУ спільно зі слідчим прокуратури, затримали завідувача кафедри хімії на «гарячому» під час одержання ним хабара у розмірі 900 грн.,  які він вимагав від студента за складання академічної заборгованості. Педагог-хабарник створив умови, за яких студенти були вимушені складати іспити та заліки йому особисто. За погашення кожного виду заборгованості було встановлено так звану «таксу», в разі незгоди платити він погрожував боржникам відрахуванням з учбового закладу.

За матеріалами СБУ прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська стосовно завідувача кафедри порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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