Рівень європейських ВНЗ залежить від фаховості викладачів, а не кількості студентів

Сьогодні Європа стоїть перед проблемою університетської консолідації. Однак, ця консолідація не полягає у підпорядкуванні чи поглинанні одних університетів іншими. Радше навпаки – кожен університет приносить у академічне середовище ті програми, які у нього найсильніші.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського католицького університету, про це 2 лютого під час відкритої лекції в УКУ заявив міністр науки і технологій інформаційного суспільства Польщі, дорадник мера Вроцлава з питань дослідницької політики Єжи Лянґер.

При цьому міністр зазначив, що вступ Польщі до ЄС не змінив самої освіти. Натомість він відкрив нові можливості фінансування, також збільшилася кількість приватних університетів у країні.

«Сьогодні європейська освіта стоїть перед викликом щодо свого академічного завдання. Однак, це не означає, що всі повинні ставити собі планку досягнути рівня університетів Кембриджу чи Гарварду. Виші мають робити і розвивати те, що у них виходить справді найкраще. Тому в сучасному європейському середовищі говорять про різнорідні університетські місії», – наголосив Єжи Лянґер.

Як приклад, міністр навів університет Вроцлава, котрий об’єднує у собі багато академій. «Вроцлав, де головний акцент поставили на академічний розвиток та інтелектуальний зріст, – одне із найуспішніших міст Польщі. Тут майже немає безробітних, зарплатня практично на такому ж рівні як у Варшаві. Загалом за останні 15 років кількість студентів у Польщі зросла у 5 разів», – розповів професор.

На думку міністра науки, проблема відтоку кадрів існує не лише Україні, але й у країнах Західної Європи. «Здебільшого науковці їдуть в США через великі наукові можливості, яких вони не знаходять у європейських країнах. Тому одним із кроків на цьому шляху є освітня стратегія ЄС, яка передбачає розвиток наукових досліджень, освіти та запровадження інновацій», – сказав Єжи Лянґер.