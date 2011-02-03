Студенти консультуватимуть губернатора Сумщини

При голові Сумської облдержадміністрації буде створено студентську раду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, таку пропозицію підтримав голова облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету, що відбулася 2 лютого.

"Студентське самоврядування є практичною школою для тих, хто хоче спробувати себе у якості адміністратора, координатора, керівника. Нам потрібні менеджери нового покоління, які сприятимуть формуванню позитивного іміджу Сумщини", – наголосив Ю.ЧМИРЬ.

За його словами, студентська рада працюватиме як дорадчий орган при голові ОДА, забезпечуючи дієвий механізм співпраці влади і активістів студентського самоврядування вищих навчальних закладів Сумщини.«Така зустріч – це можливість не лише обмінятися думками, а й визначити шляхи вирішення нагальних проблем молодого покоління», - сказав Ю.ЧМИРЬ.

Студенти отримали від керівника області відповіді на свої запитання, основним з яких було надання першого робочого місця.