У Донецькій області призупинено навчання у 407 школах і дитсадках

У Донецькій області через епідемію грипу призупинено або припинено навчальний процес у 407 школах і дитячих дошкільних установах.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день в області за поданням головних державних санітарних лікарів міст і районів повністю закрито всі школи на 9 (20%) адміністративних територіях, зокрема, у 6 містах: Єнакієвому (33 школи), Слов`янську (20), Костянтинівці (15), Маріуполі (72), Макіївці (74), а також у трьох районах: Краснолиманському (20), Мар’їнському (32), Новоазовському (20). Крім того, призупинено навчально-виховний процес у 100 окремих школах, 9 школах-інтернатах і 9 дитячих дошкільних установах.

В облСЕС відзначили, що всього на території області за останній тиждень зареєстровано 38 тис. випадків грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), що на 13,3% більше рівня попереднього тижня. Порівняно з попереднім тижнем збільшилася на 21,2% активність епідемічного процесу серед дітей, переважно серед школярів.

За тиждень з діагнозами грип, ГРВІ та їх ускладненнями госпіталізовано 1292 хворих, із них 860 дітей.

Фахівцями санепідслужби на об`єктах підвищеного епідризику з початку року перевірено 9229 об`єктів. За виявлені порушення санітарного законодавства щодо здійснення протиепідемічних заходів на відповідальних осіб накладено 983 штрафи.