Навіщо міліція Тернополя вимагає персональні дані студентів-журналістів?

Днями ректору Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Володимиру Кравцю надійшов лист від заступника начальника відділу УМВСУ в області Тимура Ашірова з проханням надати списки студентів 1-го курсу спеціальності журналістика із заповненням повних анкетних даних та зазначенням номерів мобільних телефонів. Інформацію про студентів, більшість з яких є неповнолітніми, правоохоронці вимагали надати у найкоротший термін.

Персональні дані про студентів тернопільським міліціянтам знадобились “у зв’язку зі службовою необхідністю”.

На лист одразу відреагувала ВО «Свобода». Керівництво партії в Тернопільській області подало офіційний запит в УМВСУ у Тернопільській області з вимогою пояснити, якими оперативно-розшуковими діями, про які йдеться у листі, викликана необхідність зібрати анкетні дані включно з мобільними телефонами 16-17-річних дітей.

– Влада планомірно продовжує наступ на громадянські, національні та соціальні права українців. Недавно тернопільські міліціонери провели обшук у мешканця області, «тризубівця» Василя Лабайчука, а у протоколі зазначили вилучені «терористичні предмети», серед яких – книги про Степана Бандеру, Романа Шухевича, Симона Петлюру. Тепер вимагають надати списки і анкети студентів-журналістів, – прокоментував ситуацію депутат Тернопільської облради, свободівець Володимир Бобко.

Київська незалежна медіа-профспілка відзначає, що таким чином міліція порушує закон.

«Такий запит був би виправданий, якби інформація стосувалася конкретних людей у рамках конкретної кримінальної справи. А збирати огульно данні про всіх студентів – це дуже схоже на спробу взяти їх під контроль. Якщо цей запит від міліції буде задоволений, то керівництво університету порушить закон», – стверджує голова організації Юрій Луканов.

На філологічному факультеті за спеціальністю журналістика в ТНПУ навчається дві групи: стаціонарна і заочна.

Майбутній журналісти обурені листом місцевої міліції. Стаціонарники розповідають, що дізналися про нього з інтернету. Особисто у них ніяких даних не вимагали. Хоча, природно, всі відомості про студентів, включно з мобільними номерами, є в адміністрації університету.

– Ніхто із нас ще ніде не працює, щоб на нас тиснули за якусь публікацію, – зазначає студентка першого курсу. – В групі ніхто не знає про причину такого запиту... Нам не пояснювали, чому прийшов такий лист.

Куратор групи журналістів-першокурсників Юрко Завадський стверджує, що ніякого тиску на студентів немає.

– Всі думають, що нам зле, телефонують, – зазначає пан Завадський. – Проте ніякого тиску ми не відчуваємо і ніколи не відчували. Я би ніколи не дав в обіду своїх студентів… Такий лист викликає чимало запитань, проте ми чули офіційну причину від міліції.

Офіційна відповідь правоохоронців звучить наступним чином:

«Запит, копію якого опубліковано на веб-сайті організації, не є діями Міністерства внутрішніх справ чи УМВС в області, спрямованими проти неповнолітніх, майбутніх працівників мас-медіа, а заходами оперативної служби за напрямком конкретної діяльності. Більше цього, такі дії не є тиском на ректорат навчального закладу, адже правоохоронці попередньо узгодили з вузом даний запит», – йдеться у повідомленні прес-служби ГУ МВС України в Тернопільській області.

Проте саму причину такого звернення пояснюють, посилаючись на окремі статті законодавства.

«Працівники міліції, надіславши запит, діяли виключно на запобігання скоєння важкого злочину, щоб вберегти певну категорію студентів від злочинних посягань. Інформацію повинні були надати в діючому правовому полі, згідно із Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність» (пункт 4 статті 8) та Закону «Про міліцію» (пункт 17 статті 11). Подача запиту в іншій формі могла б зашкодити справі. Отриманих даних ніхто не збирався і не збирається використовувати з будь-якою іншою метою, тим більше для утисків прав журналістів – першокурсників Тернопільського національного педагогічного університету», – пишуть правоохоронці.

Працівник прес-служби Петро Колісник підтвердив, що міліція вже отримала дані від університету. Проте повідомити деталі кримінальної справи відмовився, у зв’язку з таємницею слідства.

За неофіційними даними, таке звернення зумовлено “розслідуванням кримінальної справи, яка стосується торгівлі людьми”.

У частині 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» прописано: «Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». В цьому переліку не міститься «службова необхідність», на яку посилається міліція в листі.

Втім, й університет порушив законодавство, надавши особисті дані студентів.

Уляна Матвій