Польща не змінюватиме термін навчання у школах через Євро-2012

Польські власті не планують змінювати термін навчання у школах через проведення улітку 2012 року у Польщі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Міністерства освіти Польщі.

Міністерство оприлюднило заяву у зв’язку з публікаціями в польських медіа, в яких йшлося про плановане швидше завершення навчального року в наступному році через Євро-2012.

„Міністерство освіти інформує, що не планує жодних мін в організації навчального року – не буде ні коротших канікул в 2011 році, ні швидшого завершення шкільного року в 2012 році”, - відзначено у заяві.

Власті нагадали, що навчальний рік у школах наступного року завершиться 29 червня.

Водночас міністерство підтвердило підготовку низки правових рішень, які мають гарантувати безпеку учням на час організації футбольного чемпіонату.

Серед пропозицій – можливість відміни навчання місцевими властями та директорами шкіл на час організації масових заходів, які можуть загрожувати безпеці учнів.

Як повідомляв УНІАН, газета Głos Nauczycielski написала про плани міністерства розпочати навчання у польських школах на кілька тижнів раніше, аби в наступному році воно могло завершитися 8 червня.