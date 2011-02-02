У Дніпропетровську на карантин закрито 9 шкіл

У Дніпропетровську з 1 лютого через високий рівень захворюваності учнів на ГРВІ на карантин закрито 9 середніх загальноосвітніх шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила начальник управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Світлана БАЛЯЙ.

За її словами, відучора в усіх навчальних закладах міста запроваджено протиепідемічний режим, проводиться щоденний моніторинг кількості школярів, які захворіли.