У Дніпропетровську на карантин закрито 9 шкіл
17:00, 02 лютого 2011Освіта
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Через зростання захворюваності на ГРВІ
У Дніпропетровську з 1 лютого через високий рівень захворюваності учнів на ГРВІ на карантин закрито 9 середніх загальноосвітніх шкіл.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила начальник управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Світлана БАЛЯЙ.
За її словами, відучора в усіх навчальних закладах міста запроваджено протиепідемічний режим, проводиться щоденний моніторинг кількості школярів, які захворіли.
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