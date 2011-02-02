Реформи в освіті має ініціювати Президент - Томенко

Заступник голови Верховної ради Микола ТОМЕНКО вважає, що реформи в освіті та охороні здоров’я має ініціювати Президент, а не окремі міністри чи депутати.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

М.ТОМЕНКО звернув увагу на ситуацію із законопроектами про вищу освіту. Він нагадав, що на сьогоднішній день в парламенті зареєстровано 2 альтернативних проекти законів стосовно вищої освіти (народного депутата Юрія МІРОШНИЧЕНКА (р.н. 7486) та народних депутатів Олександра ЄФРЕМОВА, Олега ЗАРУБІНСЬКОГО, Сергія КІВАЛОВА та інших (р.н.7486-1). Віце-спікер також повідомив, що наведені законопроекти будуть повторно розглядатися на засіданні профільного комітету 16 лютого. Водночас М.ТОМЕНКО назвав некоректним підхід, коли законопроекти, ініційовані міністерствами (у даному випадку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту), подаються народними депутатами. «Було б справедливо, щоб усі реформи, про які оголосив Президент і уряд, подавалися від Президента і уряду, бо виходить дивна ситуація: ми не знаємо чи співпадають позиції Президента і уряду», – наголосив він.

Говорячи про проблемні питання в законопроекті, М.ТОМЕНКО зауважив, що складається враження, що сьогодні «спеціально намагаються перевести дискусію в іншу площину, зокрема, акцентуючи увагу, наприклад, на тому, що треба скоротити кількість вищих навчальних закладів». «Натомість, без закону міністр освіти на 42% скорочує бюджетне замовлення», – наголосив М.ТОМЕНКО. «У мене питання до Президента і до уряду: вони підтримують цю ініціативу міністра?» – зазначив він, пояснивши, що ця ініціатива закінчиться тим, що «діти з села і діти з бідних родин не матимуть права на освіту». «Отож, бюджетне замовлення – проблема номер один», – сказав віце-спікер. Другою важливою проблемою він назвав перегляд системи оплати за контрактом в бік її збільшення. Заступник голови ВР також перерахував ще низку інших застережень до законопроекту, зокрема, спробу кваліфікувати вищих навчальних закладів за кількісними, а не якісними параметрами тощо.

Окрім того М.ТОМЕНКО назвав непростою ситуацію із системою охорони здоров’я. Він повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра та голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я з проханням поінформувати, на підставі яких документів та за чиєю ініціативою в різних регіонах України закриваються лікарні, пологові будинки та інші лікувально-профілактичні заклади. За його словами, на сьогоднішній день звучать різні аргументи таких скорочень медичних установ. Серед них наказ міністра охорони здоров’я, відсутність державного фінансування, зменшення видатків на охорону здоров’я в 2011 бюджетному році тощо.

Водночас М.ТОМЕНКО наголосив, що без відповідної програми уряду, без погодження з парламентом цього робити не можна та запропонував голові профільного комітету запросити на засідання парламенту міністра охорони здоров’я, щоб він дав роз’яснення ситуації та озвучив позицію уряду і Президента з цього питання.