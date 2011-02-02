Табачник каже, що організатори акції протесту обманюють студентів

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що організатори акції протесту проти ухвалення закону про вищу освіту обманюють студентів і мають нести відповідальність.

Про це він заявив у інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

На питання про ставлення до акцій протесту студентів проти ухвалення нового Закону «Про вищу освіту» Д.ТАБАЧНИК відповів: «Якщо з 900 вишів протестують студенти лише одного, то для мене це все зрозуміло, це ілюстрація казки про танцюриста, якому три роки заважав ВАКАРЧУК, а зараз заважає ТАБАЧНИК. Якщо говорити вже зовсім відверто, то причину потрібно шукати в самих собі. А якщо молодь обманюють, накручують і розповідають байки, то за це мають нести відповідальність ті, хто обманює».