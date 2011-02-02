ВР не підтримала посилення соцзахисту педпрацівників

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статті 57 Закону України «Про освіту» (щодо гарантій соціального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 146 із 409 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонувалося збільшення щомісячних надбавок педагогічним і науково-педагогічним працівникам за вислугу років, встановлення мінімального розміру щорічної допомоги на оздоровлення (не менше трьох прожиткових мінімумів) та збільшення розміру щорічної матеріальної допомоги, яка надається за заявами педагогічних і науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів освіти (два прожиткових мінімуми), а також пропонувалося розширити коло тих працівників, яких може бути звільнено від оплати за користування житлом з опаленням й освітленням в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Представники фракції Партії регіонів назвали даний законопроект популістським і таким, що не має матеріального забезпечення, тому за нього не голосували.