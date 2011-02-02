У севастопольських дитсадках і школах заборонили благодійні каси

У севастопольських школах і дошкільних навчальних закладах із 1 березня не повинно існувати ніяких благодійних кас, гроші, які батьки побажають здати, акумулюватимуться лише на цільових благодійних рахунках при цих навчальних установах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник управління освіти та науки міської держадміністрації Сергій КРУГЛОВ. Як сказав чиновник, «ми сьогодні не обійдемося без батьківської допомоги, але є різниця між благодійністю і поборами; управління освіти завалене скаргами - й письмовими, й анонімними - про порушення, які існують у закладах освіти. Наші ревізори не встигають виїжджати на перевірки». Начальник управління додав, що «просто умовляння, переконання, роз`яснення, на жаль, не допомагають».

За словами С.КРУГЛОВА, «з 1 березня ми забороняємо будь-який готівковий грошовий обіг у школах і дошкільних навчальних закладах». «Ніхто не уповноважений збирати з батьків якісь гроші. У кожній установі освіти на 1 березня має бути відкритий у держказначействі спеціальний благодійний рахунок, на якому акумулюватиметься благодійна допомога», - сказав він. Як пояснив представник МДА, «це в жодному випадку не узагальнений рахунок, на який може впливати управління освіти. Це рахунок, який належить конкретному закладу освіти. І ніхто цих грошей не зможе звідти зняти й перерозподілити. Вони переходитимуть із року в рік, якщо не будуть витрачені».

Як зазначив начальник управління, видано відповідний наказ і проведено роз`яснювальну роботу з усіма директорами навчальних закладів, завідуючими дошкільних навчальних закладів, у присутності керівників казначейства міста. «Батьків ми теж попередили: на території навчального закладу будь-яка самодіяльність у даному питанні заборонена», - підсумував С.КРУГЛОВ.