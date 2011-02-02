Парламентарія обурили висловлювання міністра освіти

Член фракції "БЮТ-Батьківщина" Віктор ТАРАН просить Генеральну прокуратуру дати правову оцінку зневажливим висловлюванням нинішнього міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА щодо Меморіалу пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

Зокрема, за словами В.ТАРАНА, у газеті «Київський телеграф» (у грудні 2009 року) було вказано, що, за словами Д.ТАБАЧНИКА, «Голодомор перетворився в індустрію розкрадання великих бюджетних коштів». Крім того, за словами Д.ТАБАЧНИКА, «достатньо згадати відкати на Київському фалічному комплексі, що спотворив Печерські пагорби».

«Це говорить не якась там випадкова людина, це говорить не якийсь там письменник, це говорить людина, яка визначає гуманітарну політику в нашій країні, це говорить міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК», - сказав В.ТАРАН.

Він наголосив, що в уяві міністра освіти поминальна свічка жертвам Голодомору називається «фалічним комплексом».

У зв’язку з цим депутат звернувся до Генеральної прокуратури з проханням дати правову оцінку даним висловлюванням.