Табачник каже, що критику з боку Герман він переживе

Міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що Концепцією викладання літератури у школах не передбачено запровадження окремого предмету – російська література.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Концепція літературної освіти – це просто пошук нових шляхів викладання літератури, як створити інтегрований курс української та світової літератури. Там немає жодного конкретного твору, який треба вивчати або не треба вивчати. А прагнення видумувати плітки для мене просто смішно», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він зазначив, що Концепція викладання літератури обговорювалась протягом півроку і була затверджена у серпні 2010 року на засіданні колегії, у роботі якої брали участь півтори тисячі вчителів.

В той же час, відповідаючи на запитання щодо вилучення з курсу української літератури твору Барки «Жовтий князь», Д.ТАБАЧНИК зазначив: «Гадки не маю. Ви думаєте, я на пам’ять знаю весь перелік творів з 1 по 11 клас. Ви перебільшуєте потугу моєї пам’яті».

«Курс світової літератури, де вивчаються кращі зразки літератури народів світу, і оскільки російська література є однією з найбільш потужних світових літератур, звичайно, вивчалась і буде завжди вивчатися в курсі світової літератури», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до критики, що лунає на його адресу від Адміністрації Президента України, Д.ТАБАЧНИК зазначив: "Та невже? Я переживу".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту затвердило Концепцію літературної освіти. Текст відповідного наказу від 26 січня № 58 оприлюднено на сайті Міносвіти.

Зокрема концепцією передбачається, що у середніх загальноосвітніх закладах України літературну освіту учнів з 5 по 11 клас забезпечують такі навчальні дисципліни, як «українська література», «світова література», інтегрований курс «література (рідна і світова)» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами, що використовуються в Україні, курси за вибором і факультативи.

У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання обов’язково вивчаються «українська література» та «світова література». Можливою є інтеграція цих літературних курсів. Також концепцією передбачається, що "особлива роль належить при цьому російській літературі як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей".

Крім того, концепцією визначені нові принципи літературної освіти. Серед них, зокрема, "канонічність «золотого» фонду класичної літератури як основи літературної освіти".