Про тернопільських студентів-журналістів міліція збирає дані-ВО «Свобода»

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету Володимир КРАВЕЦЬ отримав від заступника начальника відділу УМВСУ в області Тимура АШІРОВА лист з проханням надати списки студентів-першокурсників, які навчаються у ВНЗ за напрямом підготовки «журналістика».

Як пише ЗІКу, про це агенству повідомили 1 лютого у Тернопільській обласній організації ВО «Свобода».

Як стверджують "свободівці", міліцію цікавлять повні анкетні дані юнаків і дівчат – включно з номерами їхніх мобільних телефонів.

«Влада планомірно продовжує наступ на громадянські, національні та соціальні права українців. Недавно тернопільські міліціонери провели обшук у мешканця області, «тризубівця» Василя ЛАБАЙЧУКА, а у протоколі зазначили вилучені «терористичні предмети», серед яких – книги про Степана Бандеру, Романа Шухевича, Симона Петлюру. Тепер вимагають надати списки і анкети студентів-журналістів», – так прокоментував ситуацію депутат Тернопільської облради, свободівець Володимир БОБКО.

Він також зазначив, що його однопартійці подали офіційний запит в УМВСУ в Тернопільській області з вимогою пояснити, якими оперативно-розшуковими діями, про які йдеться у листі, викликана необхідність зібрати анкетні дані включно з мобільними телефонами 17-18-річних юнаків і дівчат.