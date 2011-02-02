Російські студенти хочуть, аби їх організовано вивезли з Єгипту

Російські студенти звернулися до представників російського посольства в Єгипті з вимогою, аби їх організовано вивезли.

Як пише “Корреспондент”, в інтерв’ю Бі-бі-сі студенти-богослови заявили, що бажають виїхати на батьківщину - близько 200 осіб разом з членами сімей.

"Продовольство закінчується і у нас, і у місті, банки і банкомати не працюють, лікарні закриті. У деяких студентів маленькі діти і вагітні дружини, яким допомога може знадобитися будь-якої хвилини", - повідомив один зі студентів.

За даними з Башкортостану в аеропорту Уфи вже стоїть літак, готовий вилетіти за студентами, проте рішення про евакуацію ще немає.

Нагадаємо, що згідно з останніми даними, кількість протестуючих на площі Тахрір у центрі Єгипту перевищила один мільйон.

Варто зазначити, що в Каїрі введено комендантську годину. Таким чином, усі акції протесту, які проходять зараз у столиці Єгипту є незаконними.

Влада всіма способами намагається мінімізувати кількість демонстрантів. Для цього в Каїрі повністю зупинено транспортне сполучення: усі автотраси перекриті, громадський транспорт не працює. Крім того, по всій країні другу добу не їздять потяги, перервано міжміське автобусне сполучення.

Представники опозиційних сил заявили, що підуть на переговори з владою лише після відставки Хосні МУБАРАКА з посади президента країни, повідомляє “Корреспондент” з посиланням на Reuters.

У свою чергу, єгипетські військові знову заявили, що не застосовуватимуть силу по відношенню до громадян країни, які вийшли на мирну демонстрацію. При цьому представники армії висловили побоювання з приводу можливих провокацій серед демонстрантів, що призведе до зіткнень. Раніше повідомлялося, що на вулиці міст Єгипту мають намір вийти прибічники Мубарака.

Для забезпечення безпеки громадян військові у вівторок блокували усі центральні вулиці Каїра і почали особистий огляд демонстрантів, які прибувають на площу Тахрір.

Тим часом глава Відомства ООН з прав людини Наві ПІЛЛЕЙ повідомила, що, за деякими даними, за тиждень масових хвилювань у Єгипті загинуло близько 300 осіб, понад три тисячі були поранені. Представник ООН закликала сторони припинити насильство.

Як відомо, масові акції протесту в Єгипті продовжуються з 25 січня. Раніше президент країни відправив уряд у відставку, новий кабінет міністрів очолив колишній міністр цивільної авіації Ахмад ШАФІК. 31 січня Х.МУБАРАК доручив своєму заступникові Омарові Сулейману негайно розпочати переговори з опозиційними силами для врегулювання ситуації в країні.