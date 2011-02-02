Міносвіти підмінило Концепцію літературної освіти, – розробник

Деякі тези Концепції літературної освіти, затвердженої напередодні Міністерством освіти, були внесені туди без відома розробників

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньої української літератури Микола Сулима, який є одним із розробників концепції.

"Теза про особливу роль російської літератури в Концепції літературної освіти з’явилася так би мовити підпільно. Спочатку цю концепцію вивісили анонімно на сайті, потім вона з’явилася під нашими підписами, але я цієї концепції не візував", - заявив Сулима.

"Коли б мені давали на підпис цей текст, я би відмовився його підписати. Але підпис мій стоїть і я повинен виправдовуватися, що брав участь у формуванні цієї концепції", – сказав Микола Сулима.

Нагадаємо, 26 січня 2011 року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту затвердило Концепцію літературної освіти.

У документі зокрема йдеться про те, що "особлива роль належить російській літературі як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії з яким протягом декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних цінностей".

Освіта.ua