Студенти обурюються, що політики піаряться на їхніх акціях протесту

Організатори вчорашніх студентських акцій проти реформ міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА і ухвалення законопроекту “Про вищу освіту” обурені тим, що політики намагаються піаритись на молодіжних акціях протесту.

Про це у коментарі УНІАН заявив член Ради Старійшин Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація Регіональних Ініціатив" (ФРІ) Михайло ЛЕБЕДЬ, зауваживши, що Житомирська обласна організація Всеукраїнського об’єднання "Свобода" не брала участі у мітингу проти законопроекту "Про вищу освіту".

"Політики не вперше намагаються пропіаритися на акціях, які організовують студентські та молодіжні організації. Надто прагнуть потрапити у парламент-2012, – сказав М.ЛЕБЕДЬ. – Зокрема, після вбивства студента Ігоря Індила у київському райвідділку міліції близько 20 членів ВО "Свобода" вже намагалися видати мітинг з 200 протестуючих студентів та суспільних активістів за свій".

Раніше заступник голови Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Олена ГАЛАГУЗА повідомила, що ВО "Свобода" підтримала у Житомирі акцію протесту студентів проти ухвалення закону про вищу освіту. Організаторами акції були місцеві осередки Всеукраїнської молодіжної організації "Фундація регіональних ініціатив" (ФРІ) та Незалежної студентської профспілки "Пряма дія".

За інформацією М.ЛЕБЕДЯ, справжні організатори акції чітко повідомили політиків, що до мітингу "не залучені політичні партії, припартійні організації та провокатори". Молодь наголошує, що використання будь-якої партійної символіки в їхніх акціях протесту є неприпустимим.

"Проте у Житомирі політичні дивіденди з молодіжної акції намагалися отримати місцеві осередки партії "Батьківщина" та ВО "Свобода", – заявив М.ЛЕБЕДЬ. – Насправді ці політичні сили зараз нездатні вивести на вулиці велику кількість людей".

Як повідомлялося, 31 січня у Києві, Донецьку, Житомирі, Хмельницькому, Харкові, Запоріжжі та Одесі студенти провели акції протесту проти ухвалення законопроекту “Про вищу освіту”.

Акції протесту були організовані молодіжними та студентськими організаціями, які не мають жодного стосунку до партій.